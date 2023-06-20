إساءة عنصرية .. منتخبا نيوزيلانده وايرلندا ينسحبان من مباراتين مع منتخبين خليجيين





توقفت المباراة الودية في كرة القدم، الاثنين، بين منتخبي قطر ونيوزيلندا بعد رفض اللاعبين النيوزيلانديين النزول إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني زاعمين بأن أحدهم تعرض لـ”إساءة عنصرية”.

وبحسب هؤلاء فإن المدافع مايكل بوكسال (34 عاما) تعرض لإساءة عنصرية من “لاعب قطري” ولم يتخذ الحكم أي اجراء ضده.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب النيوزيلندي بهدف، ماركو ستامنيك (18) قبل أن تبلغ إدارة المنتخب النيوزيلندي حكم المباراة النمساوي، مانويل شوتينغروبير، قرارها بعدم استكمال الشوط الثاني.

ونشر الاتحاد النيوزيلندي تغريدة على حسابه على موقع تويتر جاء فيها “تعرض مايكل بوكسال لإساءة عنصرية من قبل لاعب قطري في الشوط الأول ولم يتخذ أي إجراء بحقه وبالتالي قرر الفريق عدم النزول إلى أرضية الملعب لخوض الشوط الثاني”.

بيد أن مدرب منتخب قطر، البرتغالي كارلوس كيروش، كان له رأي مخالف عندما روى تفاصيل ما حصل لقناة “الكأس” المحلية بقوله “فوجئنا بقدوم قائد نيوزيلندا ليبلغنا بقرار عدم استكمال الشوط الثاني والانسحاب من المباراة”.

وأضاف “الحقيقة أن هناك تلاسنا حصل بين لاعبين اثنين على أرضية الملعب، من الذي بدأ ومن الذي رد؟ لا نعرف حقيقة الأمر، لأن ما جرى كان بينهما فقط، وقرر لاعبو المنتخب النيوزيلندي دعم رواية زميلهم على أنها حقيقة، بالمقابل دعم لاعبونا رواية لاعبنا”.

وتابع المدرب البرتغالي “الجهاز الفني والإداري في المنتخب النيوزيلندي قرر أيضا دعم رواية لاعب المنتخب النيوزيلندي وبالتالي الانسحاب من المباراة بناء على ما قاله اللاعب دون وجود أي شاهد على ذلك، الحكم لم يسمع شيئا، المتواجدون على الدكة لم يسمعوا، كان مجرد جدال بين لاعبين اثنين”.

وختم “اعتقد أنها قصة جديدة وفصل جديد في كرة القدم، وهو شيء لا يمكن لأحد أن يفهمه، ولنترك المسؤولين عن كرة القدم يتخذون القرار حيال ما حصل هنا، اعتقد أن الأمر سيكون تحت تصرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكنني سألت الحكم وسألت المدربين، ولم يسمع أي أحد شيئا، وبالتالي لا اعتقد أن (فيفا) سيتعامل مع هذا الأمر على أنه حقيقة، هي مجرد مباراة ودية وهم قرروا الانسحاب منها وهذا كل شيء”.

وفي حادثة مماثلة، أعلن منتخب آيرلاندا انسحابه من مباراة مع المنتخب الكويتي قبل نهاية المباراة بـ 20 دقيقة.

وأعلنت آيرلندا تقديم شكوى ضد الكويت لدى فيفا والاتحاد الأوروبي بسبب “إساءة عنصرية قام بها لاعب كويتي ضد لاعب آيرلندي”.

في المقابل، نقل الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي على تويتر تصريحات مدير المنتخب، جراح العتيقي، التي قال فيها إن “مباراة المنتخب الودية مع نظيره الآيرلندي التي أقيمت عصر اليوم في سلوفينيا لم تستكمل بسبب الخشونة والتوتر الزائد عن الحد بين اللاعبين”.

وأضاف “توقفت المباراة عند الدقيقة 70 حماية للاعبين من حدوث إصابات خاصة أن الهدف الأساسي للمباراة هو الاحتكاك والوقوف على جاهزيتهم قبل اختتام المعسكر والعودة إلى البلاد”.

وأثنى مدير المنتخب الأولمبي “على انضباط والتزام اللاعبين طوال فترة المعسكر الذي يأتي ضمن برنامج الاعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

“الحرة”