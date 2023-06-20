الجيش: مليشيا الدعم السريع خرقت الهدنة





قال الجيش في السودان، إن عناصر من المليشيا المتمردة، منطقة طويلة بولاية شمال دارفور لليوم الثاني على التوالي، معتبرا أن ذلك خرقا للهدنة السارية.

وأضاف” كانوا قد هاجموا المواطنين يوم أمس وقتلوا سبعة منهم وجرحوا آخرين مما أجبرهم على النزوح إلى مقر القوات المسلحة”.

وتابع” اليوم هاجم المتمردون المواطنين والجيش حيث تصدت لهم قواتنا وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة”.

وأشار الجيش بحسب تعميم رسمي، إلى أن المتمردين قاموا بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطني المنطقة على مدى اليومين تضمنت قتل ١٥ وجرح عشرات من المدنيين العزل بجانب حرق السوق ونهب عدد كبير من المتاجر وتشريد مئات من مواطني المنطقة.

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