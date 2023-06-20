وزير خارجية السعودية يؤكد للبرهان وحميدتي أهمية الالتزام بالتهدئة





فيصل بن فرحان: المملكة تؤكد مجدداً أهمية التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء لطرفي الصراع في السودان أهمية التزام جميع الأطراف من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين.

وذكرت الخارجية السعودية أن الأمير فيصل أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وجدد الوزير السعودي دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

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