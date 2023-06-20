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استئناف رحلات الحجاج السودانيين جوا من مطار بورتسودان إلى السعودية

2023/06/20
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الكعبة

اكد مصدر في بعثة السودان للحج اليوم ان حكومة خادم الحرمين الشريفين قد وافقت على استئناف نقل الحجيج السوداني جوا من بورتسودان للاراضي المقدسة.

ويتوقع ان تتكثف الرحلات الجوية والبحرية خلال الايام القليلة المقبلة لنقل ما تبقى من الحجيج السوداني من بوتسودان للاراضي المقدسة.

ووصلت صباح اليوم الى ميناء جدة الاسلامي باخرة تحمل حوالي، 1960 حاجا وحاجة سودانيا، وتم نقلهم جميعا للمدينة المنورة على ساكنها افضل صلاة واتم تسليم.

الإنتباهه

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