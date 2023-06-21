قرارات المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة





المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة

الهيئة القيادية

قرار رقم ٧/٢٠٢٣

في إجتماع الهيئة القيادية للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بمدينة سنكات يوم الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ وبأغلبية عضوية الهيئة القيادية للمجلس أصدر المجلس القرارات الآتية:-

١- قبول مبادرة السيد رئيس المجلس الناظر ترق بتوحيد المجلس وتأسيس الجبهة الوطنية السودانية لتوحيد الجبهة الداخلية ودعم السيادة الوطنية والقوات المسلحة، والعودة الى المجلس الأول برئاسة الناظر ترق والعودة الى تفويض شعبنا للناظر رئيسا له في مؤتمر سنكات المصيري، واعتماد العمدة إبراهيم ادروب والأستاذ عبدالله كنة والأستاذ أحمد تيتة نوابا للرئيس .

٢- رفضت الهيئة القيادية انتماء اثنين من اعضائها لقوى الإطاري ودعم المتمردين ومشاركتهم في اجتماعات تضر بالسيادة الوطنية والأمن القومي في إحدى دول الجوار مما يخالف توجهات المجلس ويعتبر خيانة عظمى للبلاد وتخابر مع جهات أجنبية وتعاون مع امليشيا متمردة في هذا الظرف الذي تمر بها البلاد وهما الأمين العام للمجلس ومقرره .

٣- إعفاء مقرر المجلس عبدالله اوبشار المعتمد في النظام السابق وتكليف السيد إبراهيم شورناي مقررا للمجلس الى حين إكتمال ترتيبات وإعلان وحدة المجلس وانخراطه في مؤتمر تأسيس الجبهة الوطنية السودانية بقيادة رئيس المجلس الناظر محمد احمد محمد الأمين ترق .

٤- إعفاء الأستاذ موسى محمد احمد من موقع الأمانة العامة بالمجلس وتكليف الأستاذ سيد علي ابوامنة محمد بأعضاء الأمانة العامة للمجلس الى حين إنعقاد المؤتمر الاستثنائي القادم .

٥- انضمام ومشاركة المجلس بكامل عضويته في مؤتمر الجبهة الوطنية السودانية التي طرح مبادرتها رئيس المجلس ورئيس تنسيقية شرق السودان الناظر ترق، والمعادن بمنطقة أركويت يوم غدا الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ .

٦- إلغاء الخاتم الذي بيد المقرر السابق عبدالله اوبشار وإعتماد الخاتم الذي بيد مقررين المجلس برئاسة الناظر ترق وإعلان جميع الجهات بعدم التعامل مع أوبشار وخاتمه الفردي .

سيد علي أبوامنة محمد

الأمين العام للمجلس الاعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة