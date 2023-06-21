منبر النيل الأزرق: لا خيار لنا غير خوض الحرب التي فرضت علينا





بسم الله الرحمن الرحيم

*منبر النيل الأزرق*

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– *دكتور فرح ابراهيم العقار*

– *رئيس منبر النيل الأزرق والقيادي بقوي الحراك الوطني*

لا خيار لنا غير خوض الحرب التي فرضت علينا

المليشيا المتمردة الغازية الغادرة هي قوات متعددة الجنسيات سعت مساعي عديدة عبر سيناريوهات كثيرة لإختطاف الوطن وكسر إرادة شعبه والإستحواذ علي سيادته ومصادرة قراره الوطني ونهب موارده وتمزيق وحدته والنيل من مؤسسات الدولة المركزية وفي مقدمتها القوات المسلحة الأمينة والموثوقة علي حراسة أمن واستقرار وموارد البلاد ودستورها الذي يمثل إرادة الشعب الحرة و يتجلي في مشروع التوافق الوطني والإصطفاف الوطني سدا لمنافذ العمالة والإرتزاق وهدما لكل قواعد وعوامل خيانة الوطن .

نعم للحرب لكسر وتمريغ انف المليشيا المتمردة الغازية المعتدية الغادرة اداة محور الشر الذي خطط وجند ومول ورسم سيناريوهات إخراجها النهائي وتحديد ساعة صفرها . نعم للحرب لأن حرمة الأوطان وكرامة الشعوب دونها الأرواح والمهج .

إن المليشيا الغازية متعددة الجنسيات الملفوظة في كل البلدان الأفريقية في حالة تيه تحسب أن وجهتها الأخيرة هي دولة السودان . فرضت علينا الحرب وهي كره لنا ولم تتوفر لنا سانحة لتفاديها فأصبح إن لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا . فأضحت الحرب حرب كرامة خاضها الجيش والشعب معا دفاعا عن كرامة وإستقلال الوطن بإرادة وعزيمة وضعت الغزاة أمام خيارين الإستسلام أو الموت والفناء وعلي الباغي تدور الدوائر .

ظلت المليشيا المتمردة أداة ووسيلة لدويلة خليجية لإحتلال الوطن .

ظل الموقف الثابت والمعلن لهذه الدويلة هو إحتلال السودان لأنه يمثل لها المفتاح الوحيد لسيطرتها الإقتصادية علي دول الداخل الأفريقي وظلت تصرح بأنها لا تخشي التبيعات القانونية الدولية لأنها بأموالها تستطيع شراء ذمم كل رؤساء العالم وكل مسوؤلي المنظمات الحقوقية العالمية . وتقول وتردد كما حاربنا اليمن بالمرتزقة السودانيين نستطيع ان نفعل بهم ذلك في بلادهم فهم لا يطلبون أكثر من ملئ بطونهم وإيهامهم بتحقيق مكاسب .

إن صمت شركاء المليشيا المتمردة الغازية المرتزقة عن الجرائم المنكرة والإنتهاكات المتكررة التي تعرض لها ملايين السودانيين علي مدي شهرين ظنا منها بأنها الفئة الناجية لأنها تقدم للمليشيا خدمات التجسس والتخابر والكشف عن منازل ومقار الوطنيين الشرفاء مدنيين وعسكريين لكن إنقلب السحر علي الساحر ولعقوا من ذات الكؤؤس المرة . يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

الله اكبر الله اكبر العزة والنصر لقوات شعبنا المسلحة والله أكبر الله أكبر والعزة والنصر لشعبنا العظيم

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣م .