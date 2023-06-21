رفض واسع لأي تمديد للهدنة في السودان لهذه الأسباب





*أبدى عدد من المواطنين السودانيين رفضهم الواسع لتوقيع القوات المسلحة على هدنة الثلاثة أيام التي تنتهي فجر الغد، وطالبوا القوات المسلحة بمواصلة سحقها للمتمردين الذين ظلوا يستغلون الهدن في استباحة منازل المواطنين.*

*وعبر عدد من المواطنين لكواليس عن غضبهم وقالوا ان الجيش بتوقيعه للهدن يفقد تضامن المواطنين وتؤكد قيادة القوات المسلحة بانها لا تشعر بمعاناة الشعب.*

*فيما طالب عدد من المواطنين سلاح الطيران بدك منازلهم وتسويتها بالأرض حتى لا تصبح مأوىً لمليشيا الدعم السريع التي تستغل الهدن في احتلال المزيد من منازل المواطنين بالإضافة لترحيل المسروقات والسيارات المنهوبة لدارفور ودول الجوار ومن ثم العودة لمواصلة النهب بالخرطوم.*

رصد: كواليس