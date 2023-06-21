العطا: لا يوجد صراع بين جنرالين وهناك قائد واحد للجيش





أعلن مساعد القائد العام للقوات المسلّحة، ياسر العطا، عن عدم وجود صراع بين جنرالين كما يزعم البعض، مشيرًا إلى أنّ ما جرى في تمرّد من قبل مليشيا الدعم السريع ومحاولة الاستيلاء على السلطة.

وقال العطا في تصريحاتٍ جديدة عبر مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للقوات المسلّحة، إنّ المحاولة كانت بمعاونة مرتزقة أجانب.

وأضاف”هنالك قائد عام واحد فقط للقوات المسلحة هو البرهان”.

وأردف” بإختصار ما حدث هو تمرّد قوة على المؤسسة العسكرية وجاري إنهاء هذا التمرّد وحسمه ولا يوجد تصنيف آخر لما يجري”.

وأشار ياسر العطا إلى أنّ المتمرّد حميدتي، حاول التحاول مع ما اسماهم فلول النظام السابق، لكنّهم رفضوه.

وأتم” رفضوه رغم أنّه صناعتهم الخالصة وهذا هو سبب عداءه لهم”.

الإنتباهه