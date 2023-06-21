برئاسة د. عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق.. قياداتٌ ورموزٌ عربيةٌ تُشكِّل مبادرة لدعم المتأثرين بالحرب في السودان.. وإكمال الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأطباء السودانيين في إدارة التراخيص المصرية





ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، د. عصام شرف، أمس، اجتماع لجنة مبادرة نبض العرب لدعم المتأثرين بالحرب في السودان، وعبّر في بداية الاجتماع عن سعادته برئاسة اللجنة ،ووعد ببذل الجهد لتحقيق أهدافها.

وتحدّث د. كمال حسن علي، عن المبادرة وكيف بدأت وتطوّرت، كما تحدّث عن دعم ورعاية الأمين العام للجامعة العربية، د. أحمد أبو الغيط للمبادرة، كما قدمت د. هالة عدلي حسين، تنويراً عن مجهودات لجنة الصحة وتبعها في الحديث د. الرشيد أحمد حمزة المستشار الطبي لسفارة السودان بالقاهرة، وأكمل الحديث د. سليمان صالح فضيل، شارحاً مُشكلة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء السودانيين.

وتمّ الاتّفاق على إرسال الخطاب الذي أعدته السفارة إلى د. محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، كما تمّ الاتفاق على إعداد قائمة أولية بأسماء الأطباء، وإكمال الإجراءات المطلوبة للتسجيل في إدارة التراخيص.

وتعهّدت د. هالة بمتابعة الأمر مع الجهات المختصه وتسليم الخطاب لجهة الاختصاص.

يُذكر أنّه خلال الاجتماع، تمّ عرض تقارير من اللجان الأخرى، لجنة الدعم النفسي والاجتماعي ولجنة التعليم ولجنة الزراعة والأمن الغذائي.

تحدّث رئيس الوزراء الأسبق، عن مجهوداته واتصالاته مع بنك الطعام ودكتور معز الشهدي، وعن صُنّاع الحياة وحدّد مطلوبات هذه الجهات من اللجنة بعد موافقتها على تقديم الدعم والإسناد للسودانيين المتأثرين بالحرب. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مع هاتين الجهتين.

كما تمّ الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة الاتصالات والعمل على مستوى اللجان الفرعية.

السوداني