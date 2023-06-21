مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لموسم 2023-2024





من المقرر أن تعود عجلة كرة القدم الأوروبية على صعيد الدوريات المحلية، إلى الدوران في منتصف أغسطس/آب القادم، وهو الموعد المعتاد لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024 في القارة العجوز، وفيما يلي مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتستأنف الأندية منافساتها على الألقاب بعد خضوع لاعبيها لفترة الإجازة الصيفية التي تستمر حوالي شهرين، في وقت تنشغل فيه حاليا وحتى ما بعد انطلاق المنافسات في فترة انتقالات صيفية، يُتوقع أن تكون ساخنة.

وفي السطور التالية، نسلّط الضوء على مواعيد بداية ونهاية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي) للموسم الجديد 2023-2024.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024

نجح مانشستر سيتي في الحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي في “البريميرليغ” بعدما أفشل محاولات أرسنال في اعتلاء منصات التتويج للمرة الأولى منذ بطولته الذهبية التي حققها في موسم 2003-2004.

وجمع مانشستر سيتي 89 نقطة من 28 فوزا مقابل 5 تعادلات ومثلها هزائم، ليستقر الفارق عن أرسنال عند 5 نقاط فقط.

وأعلنت رابطة “البريميرليغ” انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة 11 أغسطس/آب 2023 بمباراة مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يستضيف بيرنلي الصاعد إلى الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنتهي منافسات الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو/أيار 2024 بإقامة جميع مباريات الجولة الـ38 (الأخيرة) في الموعد نفسه.

موعد انطلاق الدوري الإسباني موسم 2023-2024

خلال الموسم الماضي 2022-2023 من “الليغا”، تجاوز برشلونة أزماته الإدارية والمالية، وفاز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، والـ27 في تاريخه.

وحصد برشلونة 88 نقطة حققها من 28 انتصارا و4 تعادلات و6 هزائم، وضعته بعيدا عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حل في المركز الثاني بفارق 10 نقاط.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا يوم الجمعة 11 أغسطس/آب 2023، على أن تُقام مباراته الأخيرة يوم الأحد 26 مايو/أيار 2024.

ولم يُعرف بعد هوية الفريقين اللذين سيقصان شريط الموسم الجديد ومباريات الجولة الأولى، التي سيتم تحديدها بموجب القرعة التي ستجريها رابطة “الليغا” يوم 22 يونيو/حزيران الجاري.

موعد انطلاق الدوري الإيطالي موسم 2023-2024

صنع نابولي الحدث في الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بتتويجه باللقب الثالث في تاريخ النادي، والأول منذ موسم 1989-1990، بنجاح منقطع النظير.

ونال فريق الجنوب الإيطالي اللقب بوصوله إلى النقطة 90 متفوقا على أقرب ملاحقيه، وهو لاتسيو، بفارق 16 نقطة كاملة.

سيبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الأحد 20 أغسطس/آب القادم، على أن تُقام منافسات الجولة الختامية يوم الأحد 26 مايو/أيار 2024.

موعد انطلاق الدوري الألماني موسم 2023-2024

كالعادة، واصل بايرن ميونخ فرض هيمنته على بطولة الدوري الألماني خلال الموسم المنصرم 2022-2023، وحصد لقبه الـ11 على التوالي، والـ33 في تاريخه، بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند (71 نقطة).

لكن ما ميّز “البونديسليغا” في ذلك الموسم هو استمرار المنافسة على اللقب حتى الدقيقة الأخيرة، إذ احتاج بايرن إلى هدية من ماينز، الذي فرض نتيجة التعادل 2-2 على دورتموند، ليبقى درع الدوري في خزائن العملاق البافاري.

وسينطلق الموسم الكروي في ألمانيا بعد أسبوع واحد من نظيريه في إنجلترا وإسبانيا، وبالتحديد يوم الجمعة 18 أغسطس/آب 2023.

وجرت العادة في ألمانيا أن يقص حامل اللقب شريط مباريات الموسم الجديد، وعليه ستحدد القرعة المقررة يوم 30 يونيو/حزيران الجاري هوية الفريق الذي سيواجه بايرن ميونخ في المباراة الأولى.

أما ختام الدوري الألماني فسيكون يوم السبت 18 مايو/أيار 2024، في اليوم نفسه من نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد انطلاق الدوري الفرنسي موسم 2023-2024

حافظ باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للموسم الثاني على التوالي، لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز به (10 مرات) بفارق لقب وحيد عن سانت إيتيان، في حين هبطت 4 فريق هي أوكسير وأجاكسيو وتروا وأنجيه.

وسيبدأ الموسم الجديد يوم 12 أغسطس/آب القادم على أن ينتهي يوم السبت 18 مايو/أيار 2024 بإقامة مباريات الجولة الـ34.

وينخفض عدد الأندية المتنافسة في “الليغ ون” بالموسم المقبل 2023-2024 من 20 ناديا إلى 18، التزاما بالقرار الذي تم اتخاذه في الثالث من يونيو/حزيران 2021 والذي صوّت عليه 97% من أعضاء رابطة الدوري الفرنسي.

سكاي نيوز

الجزيرة