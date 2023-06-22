جاريث بيل يسخر من فريق ميسي الجديد بالدوري الأمريكي





حرص جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق، على توضيح رأيه فيما يخص انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، خاصةً وأن الولي الويلزي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي.

وتحديث جاريث بيل للإعلام حول انتقال ميسي إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” ما قاله نجم الريال السابق عن النجم الأرجنتيني، حيث قال: “في أمريكا الأمر أكثر هدوءًا، عندما خسرت مباراة مع ريال مدريد بدا الأمر وكأنها نهاية العالم، يصلبونك، تعد إلى المنزل ولا تكن سعيدًا”.

وأضاف: “في الولايات المتحدة، يقبلون الهزيمة بشكل أفضل قليلًا، ولا توجد عواقب، ولا يتركونك على مقاعد البدلاء.. تخسر مباراة وتفكر في المباراة التالية، يقبلون الهزيمة بشكل أفضل ويحتفلون بكل انتصار على أنه إذا كان دوري أبطال أوروبا”.

ووقع ميسي على عقد يربطه مع فريق إنتر ميامي، بالرغم من أنه كان قريبًا من العودة لصفوف برشلونة من جديد، لكنه فضل الانضمام للدوري الأمريكي.

“بوابة الفجر”