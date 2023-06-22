قائد مانشستر سيتي في طريقه إلى برشلونة في صفقة انتقال حر





حسم قائد فريق مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان، قراره بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، في صفقة انتقال حر عندما ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في نهاية هذا الشهر.ورغم أن سيتي قدم عرضا جديدا للاعب الألماني غوندوغان، 32 عاما، لكن يُعتقد أن اللاعب تفاوض على صفقة أكثر ربحا لمدة ثلاث سنوات مع بطل إسبانيا.وكان بيب غوارديولا، مدرب سيتي حريصا على إبقاء قائد الفريق معه الموسم المقبل، خاصة أنه لعب دورا هاما في فوز النادي بالثلاثية هذا الموسم.

لعب غوندوغان، لاعب خط الوسط الألماني، 51 مباراة في 2022-23 وسجل 11 هدفا. وكان تأثيره حاسما في الأسابيع الأخيرة من موسم السيتي وأحرز ستة أهداف في آخر سبع مباريات، بما في ذلك ثنائية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في شباك مانشستر يونايتد.

كما لعب 90 دقيقة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز سيتي على إنتر ميلان الإيطالي 1-0، ليضيف البطولة الثالثة له هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

“بي بي سي عربي”