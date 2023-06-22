شاهد بالفيديو.. عبر “دويتو” وجد اعجاب واهتمام المتابعين الفنانة النوبية حنين والفنان المصري بيبو آدم يغنيان رائعة الفنان السوداني حمد الريح (حمام الوادي) خلال حفل حضره جمهور غفير بمصر





حصد مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية المصرية آلاف الاعجابات بعد ساعات من نشره وتداوله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنان المصري النوبي بيبو آدم والفنانة المصرية النوبية حنين وهما يغنيان في حفل حضره جمهور غفير بمدينة أسوان معقل النوبيين بمصر.

وتغنى الثنائي خلال الحفل برائعة الفنان السوداني الراحل حمد الريح (حمام الوادي) وقدما الأغنية عبر دويتو نال اعجاب واستحسان المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين