القوات المسلحة : قواتنا كبدت المتمردين خسائر فادحة





أكدت القوات المسلحة في موجرها حول الموقف العملياتي ليوم امس أنها كبدت المليشيا المتمردة خسائر كبيرة و وجهت لها ضربات ناجحة بعدد من المواقع العاصمة.

و فيما يلي تفاصيل الموجز:-

*القيادة العامة للقوات المسلحة*

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣م سعت ٢٨ : ٩

*موجز الموقف اليوم* تعرضت قواتنا برئاسة اللواء ٥٤ مشاة كادقلي إلى هجوم غادر من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان ، تصدت قواتنا ببسالة للهجوم وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة واحتسبت قواتنا عدد من الشهداء والجرحى.

*منطقة الخرطوم المركزية* واصلت قواتنا عملياتها بمنطقة العاصمة بعد إنتهاء الهدنة التي استغلتها المليشيا المتمردة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين ، نفذت قواتنا عمليات خاصة بأمدرمان ودمرت عربات قتالية للعدو وعدد من القتلى والجرحى.

حاولت المليشيا المتمردة الهجوم على قواتنا في أمدرمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم ، سحقت قوات الاحتياطي المركزي العدو الذي لاذ بالفرار مخلفا عدد من القتلى وتم تدمير وإستلام عدد من المركبات القتالية، كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو في الهجوم الفاشل.

وجهت قواتنا عدد من الضربات الناجحة ضد تحشدات للمليشيا المتمردة بعدة مواقع بالعاصمة تسببت في خسائر كبيرة بين المتمردين.

تواصل قواتنا رصد تحركات ونوايا المليشيا المتمردة مع كامل الجاهزية للتعامل معها بقوة وحسم.

الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار

عاجل الشفاء للجرحى

نصر من الله وفتح قريب

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*

وكاله سونا