



بعد مضي أكثر من شهرين على الحرب في السودان، وفشل المبادرات الدولية والإقليمية المتعددة في وضع حد للنزاع المسلح الذي ساهم في خلق وضع متأزم من النواحي الإنسانية، تم سؤال أنظمة دردشة “الذكاء الاصطناعي” بواسطة محرر موقع “كوش نيوز” عن توقعاتها لنهاية الحرب، ومن سيكون المنتصر فيها، وكانت الإجابة كالتالي: إن النجاح في الحرب يعتمد على العديد من العوامل المختلفة التي يجب تحليلها وتقييمها بعناية، مثل التكتيكات العسكرية، ونوعية التسليح، والتمويل، والاستراتيجية العامة، والجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه العوامل طبقاً للمعلومات فهي متوفرة في جانب القوات المسلحة السودانية، وبالتالي فإن الانتصار سيكون حليف الجيش السوداني ويستطيع أن يقضي على تمرد قوات الدعم السريع إن التزم بتكتيك عسكري صارم، وقام بتحييد بعض الأطراف الدولية التي تقدم الدعم للطرف الآخر، إن لم يتمكن من استمالة تلك الأطراف إلى جانبه.

وأضاف روبوت “الذكاء الاصطناعي”: ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن الحرب ليست خيارًا جيدًا لحل النزاعات، ويتسبب الصراع المسلح في الكثير من الخسائر البشرية والمادية والاجتماعية. وبالتالي، ينبغي أن يسعى الأطراف المتنازعة دائمًا إلى إيجاد حلول سلمية للنزاعات وتفادي الصراعات المسلحة.