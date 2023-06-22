أغلى لاعب محلي فيه يحتل المركز 66 عالميا.. هل فقد ريال مدريد هويته الإسبانية؟





كثيرا ما كان ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يعتمد على اللاعبين الأجانب الذين ساعدوه كثيرا في فرض هيمنته محليا وقاريا ودوليا، ومع ذلك كان دائما يضم نجوما محليين لم يقل دورهم على النجوم الأجانب.

لكن -الوقت الحالي- يبدو أن ريال فقد إلى حد ما بعض هويته الإسبانية، وخلال الموسم المقبل لن يكون بوسع متابعيه رؤية الكثير من اللاعبين المحليين، وقد يتكرر كثيرا سيناريو دخول الفريق بتشكيلة أجنبية بالكامل، بعد أن حدث ذلك مرة واحدة في تاريخه، وكانت الموسم الماضي.

ولعل ما يدلل على تقلص دور الإسبان في ريال، هو تراجع القيمة السوقية لهم بطريقة لافتة للغاية خاصة بعد رحيل ماركو أسينسيو عن النادي الملكي مؤخرا.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” (mundodeportivo) الإسبانية أن خروج أسينسيو من مدريد تسبب في انخفاض القيمة السوقية للاعبين الإسبان بطريقة غير مسبوقة، إلى درجة أن أغلى لاعب محلي بالفريق حاليا يحتل المركز 66 عالميا.

وأضافت أن القيمة السوقية للاعبين المحليين في ريال هي الأقل في إسبانيا مما كان عليه الفريق خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن “الميرنغى” قلّ تمثيله في منتخب “لاروخا” أيضا.

وبعد التحديث الأخير -الذي نشره موقع “ترانسفير ماركت” (Transfermarkt) الشهير والمتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين- فإنه لا يوجد أي إسباني من ريال في أول 65 لاعبا.

ويُعد المخضرم داني كارفاخال (31 عاما) أول لاعب إسباني من ريال ظهورا في القائمة بوجوده في المركز 66، بالشراكة مع زميله داني سيبايوس (26 عاما) وتبلغ القيمة السوقية لكل منهما 12 مليون يورو.

أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية لباقي لاعبي الميرنغي، فيصل لوكاس فاسكيز إلى 8 ملايين يورو، وخوسيلو الوافد الجديد بنظام الإعارة 6 ملايين، وهي نفس القيمة السوقية للمدافع ناتشو.

بينما تصل القيمة السوقية لألفارو أودريوزولا 5 ملايين يورو، وخيسوس فاييخو 2.5 مليون فقط.

ويتصدر نجم برشلونة الشاب بيدري غونزاليس قائمة الإسبان الأعلى قيمة سوقية بواقع 100 مليون يورو، يليه غافي زميله في “البلوغرانا” ومواطنه رودري نجم مانشستر سيتي، وقيمة كل منهما 90 مليونا.

وضمت قائمة الأوائل 8 لاعبين من الإسبان ينشطون في “الليغا” واثنين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحد فقط من الدوري الألماني.

في ما يلي قائمة اللاعبين الإسبان الأعلى قيمة سوقية وفق تصنيف “ترانسفير ماركت”

1- بيدري غونزاليس (برشلونة – 100 مليون يورو)

2- غافي (برشلونة – 90 مليون يورو)

3- رودري (مانشستر سيتي – 90 مليون يورو)

4- أليخاندرو بالدي (برشلونة – 50 مليون يورو)

5- ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد – 50 مليون يورو)

6- باو توريس (فياريال – 45 مليون يورو)

7- يريمي بينو (فياريال – 40 مليون يورو)

8- بيدرو بيرو (توتنهام هوتسبير – 40 مليون يورو)

9- مارتن زوبميندي (ريال سوسيداد – 40 مليون يورو)

10- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد – 40 مليون يورو)

11- داني أولمو (لايبزيغ – 40 مليون يورو)

سكاي نيوز

الجزيرة