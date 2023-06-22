هل يدرب يورغن كلوب المنتخب الألماني؟.. وكيل أعماله يجيب





لا يفكر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في تدريب المنتخب الألماني وذلك حسبما صرح وكيل أعماله مارك كوزيكه اليوم الخميس.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، قال كوزيكه: “يورغن لديه عقد طويل الأمد مع ليفربول، والاتحاد الألماني لديه مدرب، ولهذا السبب فإن هذا الأمر غير مطروح بالنسبة لنا تماما”.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من مشجعي المنتخب الألماني يرغبون في تولي كلوب (56 عاما) تدريب المانشافت في حال إقالة الاتحاد الألماني للمدير الفني الحالي هانزي فليك.

ورغم النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الألماني في الفترة الأخيرة، أعرب كل من رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف والمدير الرياضي رودي فولر عن ثقتهم في فليك (57 عاما).

كان فليك نفسه أكد بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الكولومبي بهدفين نظيفين، مساء أول أمس الثلاثاء، أنه سيقود المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا، ووعد بتحقيق انتعاش في المباريات المقبلة في سبتمبر/أيلول.

كان ليفربول احتل تحت قيادة كلوب المركز الخامس فقط في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، ويعكف كلوب حاليا على إعادة هيكلة الفريق من جديد.

وكان كلوب جدّد عقده مع الريدز في الربيع الماضي.

سكاي نيوز

الجزيرة