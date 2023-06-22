الهلال السعودي يقص الشريط.. الاتحاد العربي يعلن جدول مباريات بطولة الأندية





سينطلق دور المجموعات للبطولة العربية للأندية لكرة القدم في 27 يوليو/تموز المقبل في مدن الطائف وأبها والباحة السعودية، بعدما أعلن الاتحاد العربي للعبة مواعيد المباريات اليوم الخميس.

ويستهل الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين مشواره بالمجموعة الثانية أمام أهلي طرابلس الليبي في 27 يوليو/تموز، بينما يلعب مواطنه الاتحاد مع الترجي التونسي بالمجموعة الأولى اليوم ذاته.

ويصطدم الثنائي السعودي النصر والشباب ضمن المجموعة الثالثة اليوم التالي.

وسيقام النهائي في 12 أغسطس/آب.

مجموعات البطولة العربية للأندية

وتضم المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الشرطة العراقي، الصفاقسي التونسي أو الهلال السوداني.

وتتألف المجموعة الثانية من: السد القطري، الوداد المغربي، الهلال السعودي، أهلي طرابلس الليبي.

بينما المجموعة الثالثة كالتالي: النصر والشباب (السعودية) والزمالك المصري بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري التونسي.

وفي المجموعة الرابعة يوجد: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الكويت، الوحدة الإماراتي.

سكاي نيوز

الجزيرة