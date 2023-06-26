نقل 4932 حاج سوداني عبر تاركو وبدر خلال 40 رحلة





على الرغم من تأخير إصدار قرار يقضي بنقل الحجاج عبر الطيران بعد أن تم تحديد سفرهم عبر البحر، إلا أن شركتي تاركو وبدر نجحتا رغم ضيق الوقت في إنهاء الأزمة وفقاً لمُعدل تشغيل عالٍ في أيام محدودة لم تتجاوز الأربع .

حيث سييّرت الشركتين عدد 40 رحلة جوية بين بورتسودان وجدة نقلت خلالها “4932”، وكان لتاركو النصيب الأكبر بعدد 28 رحلة فيما سييّرت بدر 12 رحلة، والجدير بالذكر أن عدد حجاج الجو كان يبلغ سبعة ألف وخمسمائة حاج غادر بعضهم عبر البحر.

بورتسودان:طيران بلدنا