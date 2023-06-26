تعرف على مواصفات جهاز فحص السكري المنزلي





تختلف مواصفات جهاز فحص السكري المنزلي من جهاز لآخر، وعند التفكير في اقتناء جهاز خاص يجب أن يتضمن الاتي:

1- الدقة: يجب ان يكون جهاز الفحص دقيق في قياس مستوى السكر في الدم، ويجب أن يتم اختباره للتأكد من دقته.

2- السرعة: يجب أن يكون جهاز الفحص سريع في أدائه للفحص، وينبغي أن يظهر نتائج الفحص في غضون ثوانٍ.

3- الحجم والوزن: يجب أن يكون جهاز الفحص صغير الحجم وخفيف الوزن لسهولة حمله واستخدامه في أي مكان.

4- الوسائل اللازمة: يجب أن يتضمن جهاز الفحص االوسائل اللازمة لإجراء الفحص، مثل شرائط الاختبار والمخزن والأدوات الأخرى المطلوبة.

5- سهولة الاستخدام: يجب أن يكون جهاز الفحص سهل الاستخدام، ويجب أن يحتوي على تعليمات سهلة الفهم للمستخدم.

6- الذاكرة: يجب أن يحتوي جهاز الفحص على ذاكرة داخلية لتخزين النتائج السابقة وتتبع مستويات السكر في الدم.

7- الاتصال: يجب أن يحتوي جهاز الفحص على خيارات الاتصال، مثل الاتصال عبر البلوتوث أو الواي فاي “إنترنت”، لتحميل البيانات إلى تطبيقات المراقبة والتحكم في مستوى السكر في الدم.

8- الشاشة: يجب أن تكون شاشة جهاز الفحص واضحة وسهلة القراءة، وتعرض النتائج بوضوح.

9- السعر: يجب أن يكون سعر جهاز الفحص معقولاً ومتاح للأشخاص الذين يحتاجون إليه.

وبحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا” بأنه يجب على المرضى الذين يستخدمون جهاز فحص السكري المنزلي اتباع تعليمات الاستخدام والاهتمام بصيانة الجهاز للحفاظ على دقته وسلامته.