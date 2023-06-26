صورة – عمرو أديب يعلق على صورة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في باريس





قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في باريس، يبعث برسالة طمأنة كبيرة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن العلاقة التاريخية التي تجمع بين مصر والسعودية مهمة للغاية للبلدين، مشددًا أن العلاقات المصرية السعودية في الوقت الراهن تمر بأقوى مراحلها، إذ تبنى على مصالح واضحة ومشتركة في المنطقة. وعبر «أديب» عن شعوره بالاطمئنان بعدما رأى صورة الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي، مشيرًا إلى أنّ القوى الإقليمية في المنطقة تحاول جذب أي نفوذ.

وبين أن هذه المنطقة تحتاج إلى علاقات وتفاهمات، مشيرًا إلى أن المملكة تعرف قيمة الاستقرار في مصر، ومصر تعرف قيمة السعودية إقليميًا وعالميًا. وعقد الرئيس السيسي، مع ولي العهد السعودي، لقاء وديا في باريس، على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

“المصري اليوم”