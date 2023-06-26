ميسي يشارك باحتفالية اعتزال ريكيلمي ويسجل هدفا في “لا بومبونيرا”





شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأحد، في مباراة احتفالية تكريما لأسطورة بوكا جونيورز خوان رومان ريكيلمي، المعتزل منذ سنوات، وذلك بعد يوم واحد فقط من مشاركة بطل العالم في مباراة تكريمية أخرى للاعب الأرجنتيني السابق ماكسي رودريغيز.

وأقيم الحفل الوداعي لريكيلمي -الذي علق حذاءه (اعتزل) في عام 2014- في معقل بوكا جونيورز الشهير ملعب “لا بومبونيرا”، حيث شهد أجواء احتفالية جنونية بأسطورة الفريق وميسي، خاصة أن المباراة الاحتفالية تزامنت مع عيد ميلاد الاثنين الذي وافق أول أمس السبت ببلوغ ريكيلمي 45 عاما، وبطل العالم 36 عاما.

وشارك ميسي رفقة أسماء أرجنتينية أخرى ما تزال تلعب حاليا مثل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، بالإضافة إلى عدد من أساطير الأرجنتين السابقين مثل خافيير ماسكيرانو، وبابلو أيمار وإستيبان كامبياسو، وغيرهم.

ولعبت المباراة بين فريقي الأرجنتين بقيادة ميسي، ونادي بوكا جونيورز بقيادة ريكيلمي ومعه في الفريق لاعبون سابقون مثّلوا النادي.

واستقبل مشجعو بوكا جونيورز، ميسي بحفاوة كبيرة، وتفاعلوا بطريقة جنونية لحظة ذكر اسمه من مذيع الملعب قبل بدء المباراة.

ووجّه ريكيلمي كلمات شكر خاصة لميسي الذي حضر للمشاركة في مباراة الوداع له، وسط تحية كبيرة من الجماهير في المدرجات. بالإضافة إلى تكريم قائد بوكا جونيورز السابق، أبطال العالم بهدايا خاصة قبل بدء المباراة.

وسّجل ميسي هدفا جميلا في المباراة على طريقته، بعدما انفرد بحارس مرمى بوكا جونيورز ثم راوغه وسدد الكرة في الشباك، كما أحرز ريكيلمي هو الآخر هدفا مميزا لفريقه من على حدود منطقة الجزاء، لتنتهي لمباراة بفوز البوكا بنتيجة 5-3.

وقال “البرغوث” الأرجنتيني، عن مشاركته في المباراة: “إنه شعور جميل للغاية أن تكون قادرًا على تكريم ريكيلمي، لما يعنيه لكرة القدم الأرجنتينية ولبوكا، مرة أخرى في لا بومبونيرا، يوم مميز للغاية للاستمتاع به”.

سكاي نيوز

الجزيرة