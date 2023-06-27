هل للماء دور في عمليات الرجيم وفقدان الوزن؟





يعد الماء أحد العوامل الأساسية في عمليات الرجيم وفقدان الوزن، إذ يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز عمليات الأيض وتسريع حرق السعرات الحرارية. وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الماء مهمًا في عمليات الرجيم وذلك ما ذكر خبراء موقع “اهتمامنا” :

تحفيز عمليات الأيض: يعمل الماء على تحفيز عمليات الأيض وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع.

تخفيف الشعور بالجوع: قد يساعد تناول الماء قبل الوجبات على تخفيف الشعور بالجوع وتقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص، مما يساعد على فقدان الوزن.

تحسين عمليات الهضم: يعمل الماء على تحسين عمليات الهضم وتسهيل حركة الأمعاء، مما يساعد على تجنب الإمساك وتحسين عمليات الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

تحسين الصحة العامة: يعمل الماء على تحسين الصحة العامة والتخلص من السموم في الجسم، مما يعزز الصحة العامة ويساعد على تحسين الحالة الصحية وفقدان الوزن.

ويذكر بأن تناول الماء بكميات كافية يعد أمرًا مهمًا في أي برنامج رجيم أو خطة لفقدان الوزن، وينصح بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، بالإضافة إلى تناول الأغذية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.