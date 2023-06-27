عيد بدون جنجويد .. فرحة لم تكتمل





قبل فترة قصيرة أطلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان وسماً تحت عنوان #عيد_بدون_جنجويد ، تعبيراً عن أملهم ورغبتهم في انتصار القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ولكن ها قد حل العيد ومازالت الحرب مستمرة.

من خلال رصد محرر “كوش نيوز” في مجموعات الحوار الإلكتروني والمنصات الرقمية المختلفة أصبح هذا الهاشتاق #عيد_بدون_جنجويد من ذكريات الحرب الأليمة لدى معظم الرواد، كغيره من الأماني التي كانت ترنو إلى نهاية الحرب في يومين أو ثلاث أو حتى أسبوع وشهر، لتمتد الحرب إلى الشهر الثالث ولا يوجد ما يدل على قرب نهايتها.

جانب من تعليقات المغردين: ” والله أصلو ما اتوقعنا يجي عيد الأضحى وبيوتنا محتلة ونحن مشردين في الولايات تحت رحمة التجارة وسماسرة الحرب والعقارات”.

“فقدت ذهبي ورأيت ملابس نومي يرتديها أفراد الدعم السريع، وقلت ما مشكلة لحدي العيد بكون الحرب انتهت خلاص”.

“القروش تطير والدهب يطير المهم الكابوس دا ينتهي فترنا وحيلنا انهد ونفسياتنا بقت حالة صعبة”.

“ده العيد التاني يمر ولسة عندنا أمل عيد بدون جنجويد، يا جياشة لو ما قادرين على الشغلانة دي سلمونا ليها”.

“حليل العيد وخروف العيد والكبدة والمرارة ولمة الأهل والجيران”.

فهل يا ترى ستمتد الحرب إلى أكثر، أم أن التفاوض سيكون سيد الموقف في الفترة القادمة، أم القدرات العسكرية هي التي ستحسم الأمر؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام.

الخرطوم – “كوش نيوز“