جوبا: نتواصل مع طرفَي الصراع في السودان لإنهاء الحرب





جدّد رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، التزامه بدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان. وقال مستشار رئيس جنوب السودان، توت جلواك، إنّ “رئيس البلاد يتابع من كثب الوضع في السودان، ويتواصل مع قادة الطرفين المتحاربين لإنهاء الصراع من خلال الحوار”، حسب صحيفة “التغيير” السودانية.

وأوضحت الصحيفة أنّ “كير التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار في جوبا”، مشيرةً إلى أنّ الأخير قدّم تقريراً بشأن آخر تطورات الوضع، وزياراته مؤخراً إلى الدول المجاورة التي تأثرت بالأزمة السودانية. وكان وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو، أعرب عن “قلقه إزاء الوضع الحالي في السودان”، بعدما دخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” شهرها الثالث من دون أي حل يذكر. وقال داو، في تصريحات صحافية، إنّ “اللقاء بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة لذلك”، مؤكداً أن بلاده تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى السلام.