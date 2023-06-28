السودان .. قراصنة يوهمون طلاب التعليم العالي باستضافتهم للدراسة





تتلاحق تبعات الأزمة السياسية والاقتصادية في السودان لتحضر في سياق المواجهات المسلحة المستمرة، إذ حذرت السلطات مما سمته نشاط قراصنة الجامعات.

ووفق وزارة التعليم العالي السودانية، فإن مجموعات تعمل للترويج لمؤسسات تعليمية غير معترف بها ونشر إعلانات لاستضافة الطلاب السودانيين في جامعات خارج البلاد. وللحد من هذه الظاهرة، نشرت المؤسسات الحكومية قائمة بالجامعات المعترف بها في دول المقر وفي السودان. وقد تفاقمت هذه الظاهرة بعد اندلاع المعارك بين أطراف النزاع المسلّح في البلاد منتصف أبريل/ نيسان الماضي، مما سبب توقف الدروس في معظم الجامعات السودانية وتعطل الحياة التعليمية.

وكان لذلك الأمر أن يخلّف تهديدًا لمستقبل أكثر من 720 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في البلاد. وتأتي هذه المعضلة الجديدة لتخلف معاناة سابقة سببتها تلك الإغلاقات المتتالية لأبواب الجامعات بداية من الثورة السودانية عام 2018 وصولًا إلى احتجاجات الأساتذة الجامعيين أمام السلطة الحكومية على ضعف الأجور. وجاءت هذه المعارك لتجدد أزمة التعليم في السودان ومعاناة الطلاب والأهالي من تبعاتها مرة أُخرى. وكانت تقارير سابقة قد أوضحت أن 500 ألف طالب وطالبة يفترض أن يخضعوا هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية، يقفون أمام مصير غامض بعد تضرر المدارس في ولاية الخرطوم وتعطل التدريس فيها. وقبل بدء المعارك في السودان، كان هناك 7 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، إضافة لنحو 70% من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على القراءة بسبب تراجع جودة التعليم.

“العربي”