الدعامة يحتفلون: العيد عيدنا والبلد حقتنا وبنضبح خرفانا في الخرطوم





بمثل كثافة إطلاق نارهم المعهودة في معاركهم ضد القوات المسلحة السودانية، أطلق أفراد ومؤيدو الدعم السريع منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي معلنة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وهم بحسب زعمهم يسيطرون على معظم العاصمة الخرطوم وأجزاء من دارفور.

وانتشرت تغريدات احتفالية في المجموعات الإلكترونية المفتوحة والمغلقة بحسب رصد محرر “كوش نيوز”، مصحوبة بصور لأفراد من الدعم السريع ومشاهد مرئية، كان ملخصها:

“البلد دي حقتنا ونحن محتفلين بالعيد جوة الخرطوم”.

“العيد عيدنا والعندو كلام تاني نحن منتظرنو”.

“آي دي ياها الخرطوم بنعيد فيها ونضبح خرفانا فيها زي ما عايزين”.

” قلتو عيد بدون جنجويد؟ دا كلام لكن. أهو نحن معيدين معاكم”.

“ما كنا عارفين العيد دا حلو كده في العاصمة، انتو شردتو خليتوها ليه؟”.

“عيد الخلا وعيد الخرطوم .. ياهو الضبح واحد”.

وبحلول عيد الأضحى المبارك يكون هذا هو العيد الثاني الذي يمر على السودان بعد عيد الفطر المبارك، ونيران الحرب مازالت مشتعلة.

الخرطوم – “كوش نيوز”