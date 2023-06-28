



*تعميم صحفي مزور ينعي رئيس هيئة الأركان العامة*

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تعميماً صحفياً من الناطق الرسمي باسم قوات الشعب المسلحة ينعي فيه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وأضاف النعي المتداول بأن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين توفي مساء أمس الاثنين 26 يونيو 2023م إثر نوبة قلبية مفاجئة.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة التعميم وتأكد بأنه لم ينشر في صفحة القوات المسلحة السودانية بالفيسبوك أو موقع وكالة سونا للأنباء، مما يؤكد أنه مزور أسوة بالخطابات والقرارات الرسمية التي تداولها رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

للتأكد من صحة ما ذكرنا يرجى الاطلاع على صفحة قوات الشعب المسلحة في هذا الرابط:

https://www.facebook.com/sudanese.armed.forces

والموقع الرسمي لوكالة سونا للأنباء

https://suna-sd.net/

وصفحة سونا الموثقة بالفيسبوك

https://www.facebook.com/SudanNewsAgency

جهينة