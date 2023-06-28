بيان من الهيئة الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة





بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة الشبابية لدعم واسناد القوات المسلحة

بيـــــــــــــان

الي جنود وقوات الشعب المسلحة البواسل :

تحية فخر وإعزاز وأنتم تضربون أروع النماذج في الدفاع عن البلاد والزود عن حِياض هذا الوطن وتبذلون الروح الغالية فداءً لهذه البلاد ودفاعاً عن شعبها الأبيّ الصامد ، نقدّر الدور الفدائي الذي يقوم به جنودنا البواسل في مختلف الجبهات واستبسالهم الذي جعل المؤامرات تجاه هذه البلاد تتكسّر الواحدة تلو الأخرى بصمودهم وتجردهم .

لكم التحية والتقدير وأصدق التهاني بمناسبة عيد الفداء وأنتم تمثلون معاني التضحية والبذل شعاراً عملياً ونموذجاً متفرداً في أن كيف يكون الفداء والتضحية من أجل المعاني السامية والقيّم الوطنية التي تحرسها النفوس المؤمنة بهذا الوطن وترابه .

الي شبابنا السوداني الصامد :

لقد مثّل الشباب السوداني الحر لوحة مشرّفة من الدعم والاسناد والمؤازرة لقوات الشعب المسلحة ، لقد كان الكثير من أبناء هذا الشعب مع قواته المسلحة كتفاً بكتف وقد مضي بعض شباب هذه البلاد الي ربهم شهداء في معركة الكرامة الوطنية مما يجسّد التلاحم الجماهيري وتعاضد هذا المجتمع .

نرجو من شباب السودان الوثّاب والقادر على حمل السلاح ، الاستجابة الفورية لنداء القائد العام للقوات المسلحة والانضمام الي ركب القوات المسلحة في معركة الكرامة الوطنية واستمرار الدعم والاسناد المعنوي والمادي لقواتنا المسلحة حتي تحرير البلاد من دنس التمرد والعمالة والارتزاق .

ختاماً :

نسأل الله أن يحفظ الله بلادنا وينصر قواتنا المسلحة ويتقبل الشهداء ويشفي الجرحي ويرد المفقودين ويحفظ المأسورين .

الخرطوم

التاسع من ذي الحجة 1444هــ

الثلاثاء 27 يونيو 2023م