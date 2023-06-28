البرهان يهنئ أرودغان ويعلن قبول السودان لأي مبادرة تركية





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكره فيه على خطابه بمناسبة تنصيبه بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية التركية.

وأكد أردوغان خلال الإتصال الهاتفي جاهزية الحكومة التركية علي مواصلة جهودها في تقديم المساعدات الانسانية للشعب السوداني. منوهاً لإستمرار المستشفى التركي بنيالا في، تقديم الخدمات الطبية خلال هذه المحنة التي يمر بها الشعب السوداني. وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لإهتمام الرئيس التركي بالأوضاع في السودان لا سيما بعد إندلاع التمرد، مشيداً بالوقفة المشرفة للحكومة التركية والشعب التركي في تقديم المساعدات الانسانية.

مؤكداً قبول السودان لأي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان. كما أطلع رئيس مجلس السيادة الرئيس التركي على الخروقات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع وعدم إلتزامها بالهدن وقيامها باحتلال منازل المواطنين ونهبها، علاوة على اغتصاب الحرائر . إلى ذلك هنأ الرئيس التركي رئيس مجلس السيادة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً للشعب السوداني دوام التقدم والنماء.

“سونا”