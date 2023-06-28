غضب في باريس بعد مقتل مراهق على يد الشرطة عند نقطة تفتيش مرورية





اندلعت احتجاجات واضطرابات في باريس وضواحيها، خلال الليل، بعد أن قامت الشرطة بإطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، لعدم امتثاله لأوامر شرطة المرور عندما طلبت منه التوقف.

ويُظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، شرطياً يصوب مسدسه نحو سائق السيارة، قبل أن يُسمع صوت إطلاق النار، ثم تصطدم السيارة وتتوقف. وتوفي المراهق، الذي يدعى ناهل، متأثراً بعيارات نارية في صدره، على الرغم من محاولات الخدمات الطبية الطارئة لإنقاذه.

تم احتجاز الضابط الذي اتهم بإطلاق النار على ناهل، بتهمة القتل. وأثار إطلاق النار سلسلة من الاحتجاجات، ليلة الثلاثاء، في نانتير، المنطقة الواقعة غرب باريس حيث قتل الشاب، ما أدى إلى اعتقال 31 شخصاً في أعقاب الاضطرابات.

“بي بي سي عربي”