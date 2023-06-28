هذه أهم نصائح لمريض السكري في عيد الأضحى
فى عيد الأضحى تزداد العزائم والولائم الغنية باللحوم بأنواعها المختلفة والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى قد تؤثر بشكل كبير على أصحاب الأمراض المزمنة وخصوصا مرضى القلب ، وهنا ينصح مرضى السكر بالاهتمام بصحتهم
واتباع بعض النصائح فى عيد الاضحى وحسب ما ذكره موقع helthy فهى:
-ينصح مريض السكر بتناول الأدوية فى مواعيدها المظبوطة مع قياس السكر باستمرار والمتابعة مع الطبيب.
-الابتعاد عن الأطعمة الدهنية وخصوصا اللحوم ، أوتناولها بشكل صحى مشوى او مسلوق واختيار القطع غير الدسمة.
-عدم تناول كمية كبيرة من الطعام، وتناول كميات بسيطة على فترات مختلفة وتقسيم وجبات اليوم.
-الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.
-الاهتمام بتناول طبق السلطة مع الطعام، والحد من تناول الدهون والنشويات .
-الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات الصحية والعصائر الطبيعية.
-ينصح مريض السكر بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام بساعتين ، حتى لو كانت ممارسة رياضة المشى.
“صحيفة اليوم السابع”
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