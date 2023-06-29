سودانيون يشكرون السيسي على فتح المعابر أول أيام عيد الأضحى المبارك





شكر عدد من السودانيين العالقين بالمعابر الحدودية بين السودان ومصر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على توجيهه بحل أزمتهم، حيث تمت الاستجابة بفتح وتشغيل المعابر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصلت مجموعات من الأسر السودانية إلى أسوان في اليوم الأول للعيد بعد أن كانوا عالقين لعدة أيام، وقد تمكنوا من الحصول على تأشيرة الدخول بنظامها الجديد “لكل الفئات العمرية من رجال ونساء”. وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” وجه مجموعة من الناشطين المصريين والسودانيين نداءات للمسؤولين على رأسهم الرئيس السيسي للاهتمام بالوافدين من السودان وتسهيل الإجراءات لدخولهم مصر في ظل الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، وذلك عبر مجموعة من المنشورات النصية والمرئية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر ولقاء مجموعة من المسؤولين على رأسهم الرئيس “السيسي”، حيث تطرقت لقاءاته إلى تسهيل إجراءات الدخول للقادمين والعالقين على الحدود السودانية المصرية.

القاهرة – “كوش نيوز“