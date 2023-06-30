لجنة مقاومة كافوري والتوقيع في دفتر الحضور الثوري!
لجنة مقاومة كافوري والتوقيع في دفتر الحضور الثوري!
بق في الشوارع بق غضبك علانيه ..
فات السكات الحد جات الضروريه ..
في يوم (30) يونيو انتفض الشعب السوداني و خرجت الملايين للمطالبه بالحكم المدني رافعين شعار السلمية لنزع الديموقراطية ولإدانة مجزرة القيادة العامة التي هزت وجدان أي سوداني ..
شعبنا القابض على جمر الصبر ، منذ ذلك اليوم التاريخي و رغم مواصلتنا بنداء للتأسيس دولة العدل و القانون لم يشهد السودان ملامح الاستقرار ، و غداً يصادف ذكرى (30) يونيو وبلادنا تمر بمنعطف خطير يهدد بقائها وحيث تخاض الحرب في احياء عهدناها آمنة يستفيق ما تبقى من سكانها على أصوات الرصاص و المدافع حيث تزداد اعداد المصابيين و القتلى من المدنيين العزل وتزداد أعداد النازحيين الى ولايات أخرى أو خارج الحدود السودانية في محاولة للنجاة رغم الظروف القاهرة..
ظلت لجان المقاومة تهتف في الشوارع ‘بالعسكر للثكنات’ و ‘الجنجويد ينحل’ و لم تتوانى يوماً عن التنديد و التنبيه بخطر تمدد وتوسع ميليشيا الدعم السريع على جميع الاصعدة مخافة هذا اليوم، يوم تختل فيه معادلة استقرار الدولة بتعدد جيوشها و بوجود ارتال من المظاهر العسكرية وسط العاصمة الخرطوم على مرأى و مسمع من الجيش السوداني ..
منذ اندلاع الحرب في يوم الخامس عشر من ابريل و ظلت مليشيا الدعم السريع تمارس كل اشكال الجرائم ضد الشعب السوداني اذ وصلت بهم الحال للاحتماء بالمواطنين واستخدامهم كدروع بشرية و احتلال المنازل داخل الاحياء السكنية و المرافق الخدمية من مستشفيات، مباني حكوميه ، سفارات والقنصليات حيث كانت و مازالت تمارس الذل و التنكيل واستلاب اجساد النساء و أرواح المدنيين وعمليات التطهير العرقي التي ظلت تمارسها في غرب السودان منذ نشأتها حيث تصنف هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية.
وعليه فاننا في لجنة مقاومة كافوري نعلنها و بكل وضوح رفضنا و تنديدنا لوجود مليشيا الدعم السريع صنيعة نظام الانقاذ المحلول و ما تمارسه من شنائع لا يُسكت عنها و نعلن توقيعنا و انضمامنا الى رفاقنا في تجمع الصيادلة المهنيين في دعوة الى الخروج في مواكب ضخمة في الولايات الآمنة والجاليات السودانية بالخارج ، لرفع صوت المناهضة الشعبية لمليشيا الدعم السريع و ما يعرف بالجنجويد و ضرورة نزع أي غطاء سياسي يشرعن بقاءها من ثم المطالبة بعودة العسكر للثكنات و السعي لتأسيس دولة مدنية الحرية و السلام و العدالة المنشودة لا محالة.
دفتر الحضور الثوري :
تجمع الصيادلة المهنيين
تجمع الصيادلة المهنيين
لجنة مقاومة كافوري
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لجنة مقاومة كافوري
المكتب الإعلامي
29/6/2023
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