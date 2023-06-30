



لجنة مقاومة كافوري والتوقيع في دفتر الحضور الثوري!

بق في الشوارع بق غضبك علانيه ..

فات السكات الحد جات الضروريه ..

في يوم (30) يونيو انتفض الشعب السوداني و خرجت الملايين للمطالبه بالحكم المدني رافعين شعار السلمية لنزع الديموقراطية ولإدانة مجزرة القيادة العامة التي هزت وجدان أي سوداني ..

شعبنا القابض على جمر الصبر ، منذ ذلك اليوم التاريخي و رغم مواصلتنا بنداء للتأسيس دولة العدل و القانون لم يشهد السودان ملامح الاستقرار ، و غداً يصادف ذكرى (30) يونيو وبلادنا تمر بمنعطف خطير يهدد بقائها وحيث تخاض الحرب في احياء عهدناها آمنة يستفيق ما تبقى من سكانها على أصوات الرصاص و المدافع حيث تزداد اعداد المصابيين و القتلى من المدنيين العزل وتزداد أعداد النازحيين الى ولايات أخرى أو خارج الحدود السودانية في محاولة للنجاة رغم الظروف القاهرة..

ظلت لجان المقاومة تهتف في الشوارع ‘بالعسكر للثكنات’ و ‘الجنجويد ينحل’ و لم تتوانى يوماً عن التنديد و التنبيه بخطر تمدد وتوسع ميليشيا الدعم السريع على جميع الاصعدة مخافة هذا اليوم، يوم تختل فيه معادلة استقرار الدولة بتعدد جيوشها و بوجود ارتال من المظاهر العسكرية وسط العاصمة الخرطوم على مرأى و مسمع من الجيش السوداني ..

منذ اندلاع الحرب في يوم الخامس عشر من ابريل و ظلت مليشيا الدعم السريع تمارس كل اشكال الجرائم ضد الشعب السوداني اذ وصلت بهم الحال للاحتماء بالمواطنين واستخدامهم كدروع بشرية و احتلال المنازل داخل الاحياء السكنية و المرافق الخدمية من مستشفيات، مباني حكوميه ، سفارات والقنصليات حيث كانت و مازالت تمارس الذل و التنكيل واستلاب اجساد النساء و أرواح المدنيين وعمليات التطهير العرقي التي ظلت تمارسها في غرب السودان منذ نشأتها حيث تصنف هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية.

وعليه فاننا في لجنة مقاومة كافوري نعلنها و بكل وضوح رفضنا و تنديدنا لوجود مليشيا الدعم السريع صنيعة نظام الانقاذ المحلول و ما تمارسه من شنائع لا يُسكت عنها و نعلن توقيعنا و انضمامنا الى رفاقنا في تجمع الصيادلة المهنيين في دعوة الى الخروج في مواكب ضخمة في الولايات الآمنة والجاليات السودانية بالخارج ، لرفع صوت المناهضة الشعبية لمليشيا الدعم السريع و ما يعرف بالجنجويد و ضرورة نزع أي غطاء سياسي يشرعن بقاءها من ثم المطالبة بعودة العسكر للثكنات و السعي لتأسيس دولة مدنية الحرية و السلام و العدالة المنشودة لا محالة.

دفتر الحضور الثوري :

تجمع الصيادلة المهنيين

تجمع الصيادلة المهنيين

لجنة مقاومة كافوري

‏‎#انقذوا_سكان_كافوري

‏‎#كافوري_تحت_الاحتلال

#ضد_الجنجويد

‏‎#اوقفوا_الحرب

‏‎#احداث_السودان

‏‎#اشتباك_الخرطوم

‏‎#الجنجويد_يتحل

‏‎‏#KeepEyesOnSudan

‏‎‏#SudanUpdates

‏‎‏#SudanUprising

لجنة مقاومة كافوري

المكتب الإعلامي

29/6/2023