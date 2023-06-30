ملخص عمليات يوم الخميس 29 يونيو 2023 في السودان





*ملخص عمليات اليوم الخميس 29 يونيو:*

*عمليات نشطة و غارات جوية علي قوات و مليشيا التمرد و تجمعاتها و تمركزاتها في جبرة، يثرب ، شارع الهواء، المدينة الرياضية، ارض المعسكرات، احياء جنوب الخرطوم الحزام، شارع الستين و شارع عبيد ختم*

*قصف جوي علي موقع الجريف غرب (غرب الحارة الثانية) يستخدمه المتمردون لتخزين الذخائر و السلاح و الوقود*

*استمرار القصف الجوي و لليوم التاني علي التوالي علي مواقع العدو المتمرد بالمهندسين، العرضة ، حوش الخليفة، قرب محلية امدرمان ، ود البشير، و امبدة و تدمير كامل لمواقع للتجمع و الايواء و الامداد*

*فرق العمل الخاص و المهام الخاصة تواصل حصد رؤوس العملاء و القناصة و المتعاونين و المرشدين لقوات التمرد باحياء امدرمان القديمة*

*قصف مدفعي و جوي عنيف علي تجمع لقوات التمرد بشرق النيل و حلة كوكو، بحري الشعبية، و جملة من القتلى و الجرحى من بينهم قادة ميدانيين*

*قصف جوي بالطيران و المسيرات على تجمعات العدو بشارع النيل الخرطوم و حول القصر و محيط القيادة العامة*

(بما فيهم لايفاتية المتمردين)

*تدمير كامل تجمع لقوات التمرد بتقاطع امتداد شارع الستين مع المعرض و حول صالة برستيج اثر قصف جوي*

*استسلام عدد مقدر من عناصر قوات التمرد للقوات المسلحة بام درمان بعد تعرضهم لحصار محكم من قبل فريق للعمليات الخاصة*

*قصف جوي لارتكازات قوات التمرد بشارع الكلاكلة شرق جنوب الخرطوم*

*اعداد كبيرة من جثث المتمردين الخونة و العملاء من جراء عمليات الامس تم نقلها و دفنها اليوم بمناطق و احياء عدة بامدرمان*

*متداول