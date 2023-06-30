سمير فرج: مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول





قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن ما يجري في السودان حاليًا غير مسبوق في أي دولة حول العالم أن يكون هناك جيش ويتم تقسيمه إلى جيشين.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة على قناة «صدى البلد»، أن مصر تقف على الحياد من الأزمة السودانية، ولا تقف مع طرف على حساب الآخر.

وأشار إلى أن قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو طلب 7 سنوات حتى يندمج في الجيش الوطني.

وأكد أنه لا توجد مستشفيات في مناطق الحروب بالسودان، ولا يوجد طعام، ويعيش الناس حالة من المأساة، مؤكدًا أن الناس لا تجد أكلا ولا شربا ويتم احتلال المستشفيات.

واختتم المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج أن مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول، مشيرا إلى أن أمن السودان هو أمن مصر.

كتب: محمد طه |

المصري اليوم