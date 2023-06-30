تفاعل وتذكير بخطابات السيسي ومحمد مرسي بذكرى 30 يونيو





تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع حلول الذكرى العاشرة لأحداث 30 يونيو 2013 في مصر وسط تذكير بخطابات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والرئيس الأسبق، محمد مرسي.

ويُذكر أنه في 30 يونيو/ حزيران 2013، وفي الذكرى الأولى لرئاسة الرئيس السابق، محمد مرسي، خرجت مظاهرات تطلب بتنحيه، وأمهله الجيش 48 ساعة لكنه أصر على مواقفه، وفي الثالث من يوليو/ تموز من ذلك العام قام وزير الدفاع وقائد الجيش، المشير عبدالفتاح السيسي، بعزل مرسي وتنصيب عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي 14 أغسطس/ آب، فض الجيش بالقوة الاعتصامات في ميداني “رابعة” و”النهضة،” وتضاربت التقديرات بشأن عدد القتلى، وفي نهاية العام نفسه، أصدرت الحكومة قرارا أعلنت فيه جماعة “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية.

وفاز السيسي بالرئاسة المصرية في مايو/ أيار 2014، في حين نال الرئيس الأسبق، حسني مبارك وسبعة من كبار مسؤوليه البراءة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي يونيو/ حزيران 2015 صدر حكم بإعدام مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع.

“سي أن أن عربية”