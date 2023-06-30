أردوغان بعد حادثة حرق نسخة من المصحف: تركيا سترد بـ”أقوى طريقة ممكنة”





أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حادثة حرق نسخة من القرآن “ليست حرية فكر”، مشيرا إلى أن تركيا سترد بـ”أقوى طريقة ممكنة” على من وصفهم في إطار الرد على “أعداء الإسلام”، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية التركية.

وقال أردوغان خلال مشاركته بفعالية بمناسبة عيد الأضحى لحزب العدالة والتنمية: “عاجلا أم أجلا سنُعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر”. وتابع الرئيس التركي قائلا: “مَن يرتكبون هذه الجريمة ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم”.

وأضاف أردوغان قائلا: “سنبدي رد فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية، وأعداء الإسلام بحزم”. وأكد الرئيس التركي أن أنقرة “لن ترضخ” لما وصفها بـ”سياسات الاستفزاز أو التهديد”، في إشارة إلى رفض تركيا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

“سي أن أن عربية”