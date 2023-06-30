شاهد بالفيديو.. مستشار حميدتي يتعرض لهجوم شرس وانتقادات حادة من شباب سودانيون بأحد شوارع بريطانيا





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي وهو يتعرض لهجوم شرس.

ووفقاً لما جاء في الفيديو فقد قام شباب سودانيون مقيمون ببريطانيا بمهاجمة عمران عبد الله بانتقادات لاذعة بسبب دفاعه عن حميدتي.

وقال أحدهم موجهاً حديثه له بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين تدافع عن الذي يقتل المواطنين الأبرياء, ليرد عليه عضو المكتب الاستشاري لحميدتي (اتشرف أن أكون مع حميدتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين