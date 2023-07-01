ملخص عمليات يوم الجمعة 30 يونيو 2023 في السودان





*ملخص عمليات اليوم الجمعة 30 يونيو:*

*قصف جوي على قوات العدو المتمرد بمنطقة عد بابكر التباراب*

*تدمير عربة دفار تحمل عدد كبير من المتمردين بمنطقة سلمة الكباشي و كذلك تم تدمير عدد من العربات المقاتلة جنوب الجيلي*

*استمرار قصف المتمردين لبيوت المواطنين بالهاونات، حيث قصف المتمردون اليوم مربعات عدة بالفتيحاب، لكن تم الهجوم عليهم من قبل القوات المسلحة ليقوموا بالفرار و التراجع تجاه الصالحة و جامعة امدرمان الإسلامية حيث تمت ملاحقتهم و قصفهم*

*تدمير عربات للعدو من ضمنها عربات مزودة بمدافع مضاد طيران 37 بمنطقة سوبا شرق*

*في امدرمان القديمة و منطقة العرضة، قواتنا تنجح في القبض على عدد من العملاء و المخبرين و المتعاونين، المقبوض عليهم يعترفون ويرشدون علي عدد كبير من الخونة و العملاء و المرشدين و المتعاونين بالمنطقة*

*الجيش يقوم بنظافة واسعة في سوق امدرمان*

*انتشار واسع للجيش بمحلية كرري الثورة شارع الشنقيطي و شارع الوادي*

*الجيش يصد محاولة هجوم بائسة علي معسكر الكدرو و يكبد العدو خسائر فادحة و يدحره تماما*

*اشتباكات عنيفة مع قوات التمرد بالموردة و العباسية و محيط الاذاعة، حوش الخليفة و شارع النيل بامدرمان و كبري شمبات*

*استمرار القصف الجوي علي تمركزات العدو في الخرطوم منطقة قاردن سيتي، المدينة الرياضية، شارع الستين ، شرق النيل، جنوب و غرب امدرمان، امدرمان القديمة ، الخرطوم بحري و شارع الغابة*

*الجيش يقصف منزل الفريق اول ركن ياسر العطا والذي كان يستغله المتمردون كمقر للايواء بتوجيه مباشر منه( ياسر العطا)*

*عناصر العمل الخاص بسلاح المدرعات تواصل مهامها و تنجح في تنفيذ عمليات نوعية لعدد من خلايا التمرد و القناصة بعدد من المواقع في الاحياء المحاورة لسلاح المدرعات*

*قوات التمرد تقوم باحتجاز عدد من الاطباء و الاطقم الطبية بمستشفى اسيا و تجبرهم تحت التهديد بابسلاح علي علاج عدد كبير من جرحاهم*

*غارة جوية نوعية و محددة علي منزل الصافية كان يتجمع فيه اعداد كبيرة من المتمردين*

*فرق العمل الخاص بامدرمان تواصل نجاحها في القضاء علي و القبض على عناصر من قوات التمرد متمركزة بعدد من الأبنية و المنازل*

*استمرار عناصر العدو المتمرد في تسليم انفسهم للجيش بامدرمان*

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