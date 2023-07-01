سياسية

لجان أحياء السامراب: الدعم السريع اعتدت على كافة المتواجدين بالمستشفى وقتل إخصائي المختبرات وإحراق المعمل بالكامل

2023/07/01
الدعم السريع

لجان أحياء السامراب:
_الدعم السريع هاجم مستشفى الشهداء “علي عبد الفتاح سابقا” بمنطقة الدروشاب شمال في ثالث أيام عيد الأضحى.
_الدعم السريع اعتدت على كافة المتواجدين بالمستشفى من مرضى ومرافقين وكوادر طبية وتم قتلى إخصائي المختبرات الطبية وإحراق المعمل بالكامل.
_تم إجبار كافة المتواجدين بما فيهم المرضى على إخلائه.

_مستشفى الشهداء الذي أخرجه الدعم السريع من الخدمة هو الوحيد العامل في مدينة بحري على مدار الشهر الماضي

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