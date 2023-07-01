شاهد بالفيديو محامي سعودي يوضح عدد الإدانات بشرب الخمر قبل منعك من التوظيف!





كشف محام سعودي في معرض رده على أحد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد المرات التي تمنع المواطن في المملكة من الحصول على وظيفة حكومية في حال إدانته بشرب الخمور والمشروبات الكحولية. وكان المحامي، زياد الشعلان، قد أجاب في مقطع مصور على سؤال أحد المتابعين، ومفاده: “هل تسجل قضايا الشراب سابقة وتمنع من التوظيف؟”. وأجاب الشعلان: “قضايا الشراب (الخمر) لا تسجل سابقة إلا إذا كان الحد(الحكم) للمرة الرابعة فأكثر”. وأضاف “حتى لو حكمت بالمرة الأولى حد والثانية حد والثالثة حد لا تسجل سابقة.. المرة الرابعة فأكثر تسجل سابقة وتمنعك من التوظيف (في القطاع العام)”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لموقع”مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية” فإن عقوبة شارب الخمر في السعودية هي السجن لمدة تتراوح من ثلاثة إلى تسعة شهور، أو الجلد إلى عدد يصل إلى ثمانين جلدة. وأوضح المكتب أنه قد صدر لاحقا قرارات تفيد بإلغاء عقوبة الجلد في المملكة، ووضع بدلا عنها عقوبة السجن أو الغرامة المالية. وأضاف “ولكن تم إبقاء عقوبة الجلد في بعض الحالات، يتم تحديدها من قبل القاضي، بالإضافة لمنع شارب الخمر من السفر لمدة سنتين خارج المملكة، وذلك كله بالنسبة لأبناء المملكة”.

وبحسب مكتب المحاماة فبالنسبة لـ”لوافدين من الخارج والأجانب الذين قاموا بفعل شرب الخمر داخل المملكة العربية السعودية، فتتم معاقبتهم بترحيلهم خارج المملكة، بالإضافة إلى منعهم من دخولها لمدة زمنية قدرها خمس سنوات”. وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت، في يناير الماضي، أنه لن يتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة التي أعلن عنها سابقا. وقالت الهيئة في رد على استفسار بهذا الخصوص: “يُعد الكحول من المواد التي لا يُسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة”. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت آنفا، في يناير، تفاصيل هذه القواعد التي يبدأ العمل بها بعد 30 يوما.

“الحرة”