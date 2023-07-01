منوعات

الصورة الأولى لـ الأمير الحسين والأميرة رجوة بعد الزفاف

2023/07/01
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البساطة والتواضع هما العنوان الذي يمكن إطلاقه على الظهور الأول لـ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة الحسين، على السوشيال ميديا بعد زفافهما.

ظهر الأمير والأميرة وهما يجلسان على طاولة دون أي تكلف وبهذه الصورة عايد الأمير المتابعين بمناسبة عيد الأضحى، وكتب لهم رسالة منه ومن الأميرة رجوة، قائلاً: “منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير”.

لم يمر على مشاركة الأمير للصورة سوى ساعة واحدة، إلا أنها حصدت حوالي نصف مليون إعجاب وأكثر من 12 ألف تعليق ورد على معايدة الأميرة والأميرة، وعبر المتابعين من خلال التعليقات عن إعجابهم الكبير فيهما وأرسلوا لهم الكثير من رسائل الحب.

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