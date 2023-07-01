كباشي يطمئن على الحجاج السودانيين ويشيد بأداء البعثة





تلقى وزير الشؤون الدينية والاوقاف الاستاذ عبدالعاطي احمد عباس اليوم برقية من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة اشاد فيها ببعثة الحج السودانية وحرصها المشهود على تسخير كافة الإمكانيات التي تضمن لحجاج بيت الله الحرام أداء شعائر الحج بكل طمأنينة ويُسر وسهولة في ظل التحديات التي واجهت موسم حج 1444ه ..

واطمأن الكباشي على أحوال حجاج بيت الله الحرام السودانيين .. وتقدم الكباشي بالتهاني الحارة على أداء الحجاج السودانيين شعائر الحج لهذا العام في ظروف بالغة التعقيد. وتضرع لله العلي القدير أن يتقبل منهم ، وأن يعودوا إلى الوطن وقد ساده الامن والامان والاستقرار .. وتقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام باسمى ايات الشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على الخدمات الكبيرة والجهود الجليلة والمساعي المباركة التي بذلتها لضيوف الرحمن..

وكاله سونا