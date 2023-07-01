



المدرعات عصية علي المليشيا

مصادر عسكرية خاصة : الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالشجرة من محورين استمر منذ السادسة صباحاً فى مناطق يثرب وجبرة وااشجرة والرميلة جنوبي الخرطوم الاشتباك استخدمت فيه الاسلحة الثقيلة وقصف مدفعي وطيران وتحدث المصدر العسكري ان الجيش الحق خسائر كبيرة في الأرواح والمركبات بالقوات المهاجمه وتم استسلام عدد ٦ سيارات حزبيه بكامل تسليحلها وعدد من السيارات الملاكي لأحد ارتكازات الجيش بالقرب من حي الرميلة .

أسر مجموعة منهم وثلاث سيارات تاتشر بكامل تسليحلها بحي العشرة.

وعدد كبير من القتلى

نسرين النمر