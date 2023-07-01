



غرفة طوارئ امدرمان القديمة: اغلاق جميع المخابز بسبب استهداف مليشيا الدعم السريع المواطنين والعمال ونهب هواتف العمال وخِزن وأموال المخابز .

تصريح

ظلت مليشيا الدعم السريع تستبيح منطقة أمدرمان القديمة وترتكب جرائم الحرب والإنتهاكات المختلفة من سلب ونهب وقتل وإحتلال للمنازل والمرافق الصحية والخدمية.

إلا أن كل ذلك لم يشبع رغباتها ووحشيتها فعمدت علي استهداف المخابز والأفران فإعتدت خلال الأيام السابقة علي كل المخابز في أمدرمان القديمة علي التوالي حيث قامت بترويع المواطنين والعمال ونهب هواتف العمال وخِزن وأموال المخابز مما ترتب عليه إغلاق كل المخابز تباعاً فأصبحت جميع مخابز أمدرمان القديمة خارج الخدمة مما يزيد من مشقة الحياة في وضع تصعب فيه الحركة والإنتقال.

إننا في غرفة طوارئ أمدرمان القديمة نؤكد أن مليشيا الدعم السريع مليشيا بربرية ليس لها عقيدة أو مبادئ أو أخلاق ويجب تصنيفها كمليشيا إرهابية والتأكيد علي أن لامكان لها في سودننا الحبيب تحقيقاً لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة التي صدحت بالعسكر للثكنات….

والجنجويد ينحل…

غرفة طوارئ امدرمان القديمة

29 يونيو 2023