شابات السودان: منو قاليكم ما بنقدر نشيلو؟





حتى لو تقيل بنقدر نشيلو أحسن منكم .. هكذا قالت “مروة” في بداية حديثها ضمن احتجاج رسمي من مجموعة من شابات السودان على احتكار الشباب بتبني المشاركة في قتال قوات الدعم السريع وتركهن لـ “شيل الصبر” فقط، بل ودعوة الشباب غير القادرين على حمل السلاح للجلوس في المنازل مع أخواتهم.

وأضافت “مروة” بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي: “نحن بنقدر نشيل السلاح مهما كان نوعه، والأولاد ما أحسن مننا في شي، بس أدونا فرصة معاكم”. وتفاعل عدد كبير من الشابات مع حديث “مروة” حيث جاءت التعليقات على النحو التالي:

” هو السلاح شايلنو الدعامة اللبسو ملابس نومنا نحن ما نقدر نشيلو؟ انتو بس جربونا شوفو نعمل شنو فيهم”.

“الصبر شيلناهو لمن فترنا، بعدا عايزين نشيل السلاح ونوري الدعامة وشنا التاني، يا هم يا نحن، والخرطوم بترجع أمان”.

“بس ورونا ياتو نوع من السلاح ما بنقدر نشيلو؟ طيارة بنسوقها ومدفع بنضربو وكلاش بنعمرو، لحقونا الحملة دي بس”.

“يلا يا بنات على المعسكرات طوالي، هم لاقننا وين، والله نشيل السلاح وندافع عنكم إنتو ذاتكم يا شباب”.

ويعتبر هذا التفاعل بمثابة رد على الجملة المتداولة من الشباب تجاه المخذلين ” يا تشيل السلاح وتمرق مع أخوانك .. يا تشيل الصبر وتقعد مع أخواتك”، وذلك في خضم ردود الأفعال على دعوة القائد العام للجيش السوداني “البرهان” للشباب للانضمام للقوات المسلحة للمساهمة في إنهاء تمرد قوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي”.

الخرطوم – “النيلين”