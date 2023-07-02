



ملخص عمليات يوم السبت 01 يوليو في السودان

*انسحاب لاعداد كبيرة من قوات التمرد جهة جبل اولياء و جنوب الكلاكلات من احياء الدخينات، فتيح العقليين، الشقيلاب و تجمعها بالسلمانية*

*قوات من التمرد بشرق النيل تقوم صباح اليوم بدفن عدد كبير من قتلى مليسشيات التمرد بالبنداري و عد بابكر، الموتى حصيلة تدمير لقوات كانت متجمعة بالوادي بنية الهجوم علي القيادة*

*قصف مدفعي علي تجمعات العدو المتمرد بالحلفايا و الكدرو*

*فرق العمل الخاص بسلاح المدرعات تقوم باعمال تعرضية استباقية علي قوات التمرد المتجمعة باحياء محيط المدرعات بنية التحضير لعمل عدائي علي قوات سلاح المدرعات و تكبدها خسائر فادحة و تستحوذ علي عدد من عرباتها القتالية عدد من الاسرى و القتلى. شملت العمليات مناطق العشرة، الرميلة، مجمع الرواد، يثرب، الشهيد طه الماحي و جبرة*

*قوات التمرد تفقد قادة ميدانيين و بعضهم مختصين بالمدفعيات في اشتباكات فرق العمل الخاص بالمدرعات اليوم*

*توالي تسليم عناصر القوات المتمردة للقوات المسلحة في امدرمان (سوق امدرمان، الشهداء)*

*قوات العمل الخاص بالمهندسين تنجح في اصطياد احد كبار المتعاونين مع قوات التمرد يدعي عبدالرحيم الليبي ود العباسية مما ينشر الفزع و الرعب في قلوب العملاء و الخونة بالمنطقة*

*قوة معتبرة من جيشنا تقوم بتنظيف السوق الشعبي امدرمان و هروب جماعي لعناصر التمرد من المنطقة مع ارتفاع الروح المعنوية و الترحيب لدي المواطنين*

*توجيه ضربات جوية و مدفعية لقوات التمرد المتواجدة بسوبا، حي بري، قاردن سيتي، شارع النيل، شارع عبدالله الطيب، شارع الحرية، الخرطوم 2، شارع الهواء، جبرة، حي الدوحة الخرطوم و كذلك كافوري*

*تصريحات منسوبة للسيد مني اركو ميناوي (سنطهر اقليم دارفور من الجنجويد و المرتزقة و المستوطنين الجدد)*

*قصف جوي و مدفعي علي تجمعات العدو المتمرد بمزارع الشرطة بمنطقة شرق اللدية معسكر طيبة، ارتكازات التمرد قرية ام رباح و العسال*

*اثر قصف جوي، تدمير ارتكازات القوات المتمردة بشارع مايو و شارع الكلاكلة شرق و المستودعات و اليرموك*

*تدمير رتل من العربات المقاتلة لقوات التمرد بمنطقة ام قرفة قرب مدينة بارا كانت في طريقها لاسناد و امداد العدو بالخرطوم*

*قصف جوي و مدفعي عنيف مساء اليوم علي قوات التمرد المتواجدة في شارع الهواء، المدينة الرياضية و ارض المعسكرات*

*متداول