اشتباك بين بنت الصادق المهدي واردول وقال لها: حكامة الجنجويد كيف تتخلصين من العار انكم جزء من التحالف الذي تسبب بالحرب وجرائمها





تعليقاً على إحدى منشورات مبارك اردول كتبت زينب الصادق المهدي (طيب انت ما دامت دي قناعتك، وأصلاً متدرب مش مفروض اتساقاً مع قولك تغادر القاهرة فوراً وتمشي تسلم نفسك وتقاتل؟

الجلالة بتقول “اهلنا قالوا لينا الشردة عيب وشينة”.

رعديد.).

وبحسب متابعة محرر النيلين رد عليها مبارك اردول قائلاً ( حكامة الجنجويد حبابك ، كيف تتخلصين من العار انكم جزء من التحالف الذي تسبب بالحرب وجرائمها على المدنيين خاصة الجرائم ضد النساء.)

الخرطوم/فارس أنور/النيلين