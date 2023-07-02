دعامية تتغزل في النقيب سفيان ” إنت الزيك منو” وتقول مهرها وادي سيدنا





أفصحت شابة “دعامية” عن إعجابها الشديد بالنقيب المتمرد “سفيان”، وتغزلت فيها متمنية الزواج منه عند تحقيق النصر بحسب قولها. وقالت الشابة المشهورة بتأييدها ونصرتها لقوات الدعم السريع بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن النقيب سفيان يمثل فتى أحلامها ووصفته بأنه راجل ود رجال ودعامي أصيل.

وأضافت “الدعامية” بأنها تعرض على سفيان الزواج، ومطالبة إياه في ذات الوقت بمهر محدد وهو إسقاط قاعدة وادي سيدنا العسكرية في يد الدعم السريع، بحسبان أن طيران الجيش السوداني هو أكبر مهدد لتقدم قواتهم الباسلة كما وصفتها. واقترحت بأن يكون الزواج عقب تحقيق النصر لقوات الدعم السريع والسيطرة على الخرطوم بشكل كامل، مبينة بأنها بنت أسرة كبيرة وقالت ” حتى يا سفيان لو متزوج برضو ما بخليك”، وزادت في مدحه قائلة: ” إنت يا سفيان الزيك منو”، وأعلنت أنها ستكشف عن نفسها بمجرد قبوله بعرضها.

وكان النقيب سفيان أعلن أنه انضم للقتال في صفوف “الدعم السريع” عقب تمرده على القوات المسلحة السودانية، واشتهر من حينها بـ “النقيب المتمرد”، كما ظل هو يردد هذه العبارة بنفسه في ظهوره المكثف على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان قد ظهر من قبل وهو يحمل مضاد حديث للطيران. وسرت قبل أيام شائعة بوقوع “النقيب المتمرد سفيان” في يد “المخابرات السودانية”، ألا أنه لم يتم تأكيد أو نفي ذلك من أي طرف.

الخرطوم – “كوش نيوز“